Производитель кофе Jacobs выведет с российского рынка зарубежные бренды

Нидерландский JDE Peet's, производящий в том числе кофе под брендом Jacobs, с конца текущего года будет продавать кофе и чай в России только под местными брендами вместо западных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что производитель продолжил работать в России, в то время когда многие другие западные компании ушли из страны.

Генеральный директор компании Фабьен Саймон подтвердил, что JDE Peet's остается на российском рынке.

«Мы рискуем тем, что наши активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России», — заявил он.

Саймон отметил, что компания несет «этическую ответственность» перед своими сотрудниками по всему миру, в том числе в России. На предприятиях компании в РФ работает более 900 человек, у нее есть производственные мощности недалеко от Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В марте газета «Коммерсантъ» писала о том, что концерн JDE Peet's из Нидерландов, производящий кофе под брендом Jacobs, может переименовать свою продукцию на российском рынке для упрощения ее продвижения.

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