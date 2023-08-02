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В России может подорожать бытовая техника

РИА Новости: в России кондиционеры и посудомойки подорожают при введении пошлин

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В России возможно подорожание кондиционеров, посудомоечных машин, а также другой бытовой техники при введении ввозных пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ретейла.

«Любое ограничение конкуренции, либо повышение пошлин, зачастую приводит к удорожанию продукции. Товар, который закупает Merlion как дистрибьютор, является импортным», — отметили в компании Merlion.

Директор по продукту Starwind, относящемуся к торговой марке Merlion, Александр Галкин заявил, что сейчас в РФ отсутствуют предприятия, производящие бытовые сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом.

«Введение решения о повышении ввозной пошлины приведет к удорожанию цен для конечных покупателей. Рынок адаптируется под нововведения, но объем ввоза снизится», — сказал Галкин.

При этом, по словам директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Строева, повышение пошлин является вынужденной мерой, которая должна позволить развивать производство в России, так как для этого нужны более выгодные внутристрановые условия.

До этого в Минэкономразвития предложили поднять пошлины на импортные вина, которые поставляются из недружественных стран, в полтора раза.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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