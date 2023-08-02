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Депутаты предложили распространить параллельный импорт на все товары

В Госдуме просят Минпромторг разрешить параллельный импорт любых товаров

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить перечень товаров для параллельного импорта на предмет нарушений закона о защите конкуренции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо парламентария.

Кузнецов уверен, что у Минпромторга «нет установленных законом полномочий» включать в перечень конкретные иностранные бренды. Предлагается вносить в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, не марки, а названия групп товаров, чтобы исключить проблемы с ввозом в страну наименований, которых в списке нет.

«При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — считает депутат.

По словам директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, из-за того, что в реестре указаны конкретные названия, суды начали выносить решения против импортеров и продавцов, ввозивших отсутствующую в списке продукцию, если иностранный производитель в России больше не работает.

31 июля стало известно, что в России включили в список разрешенных для параллельного импорта товаров фотоаппараты компаний Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell.

28 июля в Минпромторге утвердили новый перечень товаров для параллельного импорта.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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