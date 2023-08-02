В России с начала года число самозанятых выросло на 1,5 млн

В России число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) по итогам июля 2023 года составило 8,062 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Число зарегистрированных самозанятых увеличилось в 1,2 раза, или на 1,5 млн, по сравнению с данными регистрации на конец 2022 года, когда их число составляло 6,56 млн человек.

Уточняется, что за июль было зарегистрировано 319,8 тысяч новых самозанятых, а сняты с регистрации в качестве самозанятого 108,3 тысяч человек.

Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями являются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.

Ранее стало известно, что более 95 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет оформили самозанятость по состоянию на 1 июля 2023 года. Отмечается, что данный показатель на 20% больше, чем летом 2022 года, когда число самозанятых до 18 лет составляло 78 тыс. человек.

До этого пресс-служба Сбера сообщала, что количество пользователей сервиса для самозанятых «Свое дело» превысило 1,5 млн человек.

Ранее в Госдуме предложили создать отдельное налоговое приложение для блогеров.