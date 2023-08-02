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В России назвали два фактора давления на курс рубля сейчас

Финансист Бабин назвал два фактора давления на курс рубля сейчас

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Global Look Press

Давление на курс рубля продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты из страны. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя ослабление нацвалюты по отношению к мировым на торгах Мосбиржи.

«Валюту выводят не только нерезиденты, выходящие из активов в РФ, но и россияне. А произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно пока остановить ослабление рубля. Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен», — сказал Бабин.

На фоне падения курса рубля индекс Мосбиржи в очередной раз обновил полуторалетний максимум, добавил он. Максимальным значением индекса была отметка 3122 пункта.

«Сохранению восходящей динамики широкого спектра российских акций способствовало быстрое ослабление рубля. Дешевый рубль не только улучшает финансовые показатели экспортеров, но и в целом приводит к положительной переоценке подавляющего большинства компаний, которые в значительной степени рассматриваются в качестве квазивалютного актива. При этом внешний фон был негативным, в основном из-за неожиданного снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США с наивысшего. До появления какого-то серьезного рыночного или геополитического негатива индекс Мосбиржи с большой вероятностью сохранит восходящую динамику с ближайшей целью в районе 3158 пунктов», — считает Бабин.

На торгах Мосбиржи в среду рубль обновил месячный минимум к доллару, который немного превысил к 93,5 рубля. Евро установил двухнедельную вершину вблизи 102,5 рублей. Китайский юань впервые с апреля 2022 года превысил 13 рублей.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах в пять и десять рублей.

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