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Крупнейший банк Италии закроет отделение в Москве

Reuters: итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет отделение в Москве

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Нина Зотина/РИА Новости

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo решил закрыть свое отделение в Москве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на комментарий представителя кредитной организации.

Собеседник агентства пояснил решение банка тем, что Intesa продолжает сокращать присутствие в России на фоне спецоперации. При этом представитель банка заверил, что закрытие отделения не повлияет на текущую работу банка в стране.

Reuters отмечает, что московское отделение зарубежного банка закроют в течение нескольких месяцев, однако не уточняет, о каком офисе идет речь. Сейчас в столице работает одно основное и три дополнительных отделения российской «дочки» итальянской банковской группы — банка «Интеза».

По данным на 30 июня, российские клиенты получили от российской «дочки» Intesa кредитов на сумму €0,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 66%. Общая сумма трансграничных кредитов составила €0,7 млрд за вычетом списаний и гарантий по экспортным кредитам, сократившись на 77% в годовом выражении.

По информации агентства, крупнейший банк Италии не смог получить одобрение президента РФ на полный выход из-за российских ограничений на продажу активов, поэтому пока не может свернуть весь бизнес в стране. Intesa Sanpaolo в марте прошлого года заявила о стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России. За деятельностью банка «Интеза» следит специальное кризисное подразделение Intesa Sanpaolo. Группа с конца февраля не предоставляет никакого нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в российские и белорусские финансовые инструменты на фоне спецоперации.

Ранее банк «Интеза» ввел комиссии при внесении на счет наличных в долларах и евро.

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