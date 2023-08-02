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Приложения пяти подпавших под санкции США российских банков исчезли из магазина Google Play

Google Play удалил приложения российских банков, подпавших в июле под санкции США

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Global Look Press

Мобильные приложения всех российских банков, подпавших под американские санкции в июле, исчезли из магазина приложений Google Play, сообщает РИА Новости.

20 июля США ввели блокирующие санкции против пяти банков — «Тинькофф», Локо-банк, «Солидарность», «Юнистрим» и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Накануне из магазина уже пропало мобильное приложение «Тинькофф». В банке заявили, что были готовы «к любым событиям». В феврале этого года кредитная организация подпала под санкции Евросоюза, в мае — под санкции Великобритании.

В «Локо Банке» сообщили о прекращении транзакций в долларах после указанной даты и заверили, что ограничения не влияют на его работу внутри России.

Вместе с указанными банками под ограничения попали 16 физических лиц из России, в том числе замглавы ФСБ России Сергей Королев, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов и замглавы министерства Алексей Херсонцев.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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