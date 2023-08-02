В Минстрое хотят расширить использование эскроу-счетов для индивидуального строительства

Министерством строительства России подготовлен проект закона, направленный на привлечение средств граждан при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков с помощью эскроу-счетов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что изначально этот механизм был введен для оплаты квартир при строительстве многоквартирных домов. Таким способом пытались решить проблему обманутых дольщиков. При этом средства покупателей размещаются на специальных эскроу-счетах в банке, доступ к которым застройщик получает только после полного завершения строительства, а все работы ведутся за счет заемных средств. В прошлом году эскроу-счета были введены и для строительства индивидуальных домов, которые находятся в пределах малоэтажных жилых комплексов.

Законопроект, предложенный Министерством строительства, предусматривает добровольное использование такого способа финансирования. В нем также подробно регулируются отношения сторон в рамках строительного подряда.

По словам экспертов, нововведения позволят за счет привлечения профессиональных застройщиков и стандартизации сделать более прозрачным строительный рынок и улучшить качество при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

Ранее сообщалось, что в России почти на 8,5% может увеличиться количество долгостроев, что поставит пять тысяч дольщиков в опасное положение.

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