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В России подешевела горбуша

ВАРПЭ: отпускные цены на горбушу в России начали снижаться из-за хорошего вылова

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Согласно сообщению Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) в Telegram-канале, цены на красную рыбу в России снизились, поскольку улов горбуши оказался успешным. В настоящее время цены на горбушу составляют менее 230 рублей за килограмм. С 12 июня по 25 июля было выловлено 258 тысяч тонн этой рыбы, что в 4,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 43 процента выше, чем в 2021 году.

ВАРПЭ пояснила, что цены на горбушу начинают реагировать на изменение объемов улова в середине сезона, независимо от конкретных показателей добычи, и это подтверждается текущей динамикой. Такая ситуация характерна для успешного сезона, где цены снижаются в 1,5 раза быстрее, чем в предыдущем году.

Ранее, 25 июля, правительство России ввело запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Министерство экономического развития заявило, что отсутствие импортной продукции на рынке приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента и созданию новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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