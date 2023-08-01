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Uber впервые в истории сообщил о прибыли после миллиардных потерь

Uber вышел на операционную прибыль $326 млн во втором квартале

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Uber впервые заработала на операционной деятельности после многих лет затрат на агрессивный рост. Компания получила операционную прибыль в $326 млн во втором квартале 2023 года, согласно опубликованному отчету Uber.

С момента основания в 2014 году Uber потратила на операционную деятельность $31,5 млрд. Компания проводила одну из самых амбициозных глобальных экспансий среди технологических стартапов, тратя огромные суммы на субсидирование поездок и захват доли рынка. По прогнозам перевозчика, операционная прибыль в текущем квартале составит $975-1025 млн.

«Высокий спрос, новые проекты по росту и постоянная жесткая экономия привели к отличному кварталу, в котором количество поездок выросло на 22%, а операционная прибыль по GAAP была получена впервые в истории Uber», — сказал генеральный директор компании Дара Хосровшахи.

Lyft, конкурент Uber на рынке такси и каршеринга, в этом году объявил о снижении тарифов после потери доли рынка в пользу Uber. В отличие от Lyft, Uber оказался более устойчив к инфляции и экономической неопределенности, сохранив прибыльность.

В середине апреля «Яндекс» выкупил оставшуюся долю сервиса такси Uber в совместном бизнесе за $702,5 млн.

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