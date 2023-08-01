На Украине конфисковали имущество российского сенатора

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об это сообщает минюст страны.

«ВАКС применил к Вороне Дмитрию Николаевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины «О санкциях», и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М., и активы, в отношении которых Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия», — сказано в сообщении.

По информации министерства, у российского сенатора конфисковали четыре квартиры, десять земельных участков и три автомобиля.

11 июля директор украинского департамента санкционной политики минюста Инна Богатых заявляла, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции страны о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.

В конце июня стало известно, что высший антикоррупционный суд Украины применил санкцию в виде взыскания активов с российского предприятия «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» на сумму более $4 млн.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.