В Нигере высказались за сотрудничество с Россией в проектах добычи нефти и урана

Представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане заявил, что Россия может стать серьезным партнером страны взамен предыдущих в области реализации проектов по разработки урановых и нефтяных месторождений на территории африканского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в стране есть уран, нефть и многое другое, но мы должны увидеть, как работать и как развивать их, и делиться ими, потому что у нас были некоторые старые партнеры до этого и обмен (с ними) был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьезна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе,» – сказал представитель партии.

Он также указал на важность саммита Россия — Африка.

До этого представитель Еврокомиссии Адальберт Янс заявил, что Евросоюз не ожидает проблем с поставками урана после военного переворота в Нигере.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.