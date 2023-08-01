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RAEX обновило ESG-рэнкинг российских компаний

Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX

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Пресс-служба Сбера

Cбербанк поднялся на 47 строчек и получил ESG-рейтинг уровня АА в обновленном рейтинге российских компаний от рейтингового агентства RAEX, сообщает пресс-служба банка.

ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Сейчас в него сходят 160 компаний. У каждой из них агентство оценивает ESG-риски и ключевые ESG-факторы (экология, социальная политика, управление).

Также в июле рейтинговое агентство АКРА присвоило Сберу ESG-рейтинг ESG-B, уровень ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

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