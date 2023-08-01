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В России спрогнозировали курс доллара на ближайшее время

Экономист Григорьев спрогнозировал курс доллара в ₽89-92 на ближайшее время

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В ближайшее время курс доллара будет колебаться в интервале 89-92 рубля за доллар. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Пока не произойдет никакого события фундаментального характера, связанного и с товарными потоками, и со стабилизацией доходов от экспорта, принципиально ничего не изменится, курс будет находиться на таком уровне», — считает экономист.

По его словам, курс евро также будет подвержен колебаниям.

Экономист уточнил, что сейчас на курс рубля по отношению к валютам давит острая геополитическая обстановка. Влиять на него может и ситуация на фронте, добавил он. По словам Григорьева, чем увереннее будут военные позиции России, тем прочнее будет рубль.

Курс доллара на торгах Мосбиржи 31 июля превысил 92 рубля впервые с 7 июля, евро достигал отметки в 102 рубля.

Российская валюта утром 1 августа потеряла около 30-40 копеек по отношению к доллару и евро, затем перешла к укреплению. По данным на 11:28 мск, доллар торгуется на уровне 91,7425 рублей, евро — 100,665 рублей.

Ранее «Газета.Ru» объяснила резкое ослабление курса рубля.

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