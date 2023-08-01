Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мобильное приложение «Тинькофф Банка» исчезло из Google Play

ТАСС: мобильное приложение «Тинькофф Банка» удалили из Google Play

close
100%
Depositphotos

Мобильное приложение «Тинькофф Банка» стало недоступно для скачивания в Google Play. Об этом пишет ТАСС.

В то же время приложения «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл» еще можно скачать в магазине приложений, убедились корреспонденты агентства.

20 июля «Тинькофф банк» подпал под блокирующие санкции США и Канады. Лица США не могут вести бизнес с банком, но операции с ним разрешены до 18 октября. В ответ «Тинькофф» заявил о своей готовности «к любым событиям». В кредитной организации уточнили, что все ее сервисы, продукты и приложения продолжат работу в штатном режиме. В банке также рассказали, что ряд международных переводов можно будет совершать и после введенных ограничений, однако о полном их восстановлении речи не идет. В «Тинькофф Банке» не уточнили сроков восстановления международных переводов.

В феврале этого года кредитная организация попала под санкции Евросоюза, в мае — под санкции Великобритании.

Вместе с «Тинькофф» под санкции США попали «Локо Банк» и банк «Солидарность», банк «Юнистрим» (оператор платежной системы с тем же названием) и Петербургский социальный коммерческий банк. Всего в санкционном списке оказалось 95 юридических и 16 физических лиц из России.

«Тинькофф Банк» на 1 июня занимал 12-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100». «Локо Банк» располагался на 52-й строчке, «Солидарность» — на 62-й. ПСКБ был на 88-м месте, «Юнистрим» — на 165-м.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогли получить доступ к заблокированным ценным бумагам в ОАЭ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях