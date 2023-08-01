Украинский бренд Nemiroff подал в суд на производителя водки в России

Украинский алкогольный бренд Nemiroff подал иск в суд на своего бывшего партнера — холдинг «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) — с требованием прекратить использование его марки при производстве продукции и признать это нарушением своих прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Nemiroff является крупнейшим экспортером водки с Украины, которая поставляется в более 80 стран. После начала спецоперации на Украине бренд отозвал лицензии на производство своих водки и настоек в России. В 2022 году продажи Nemiroff сократились на 57,1%.

Несмотря на отзыв лицензий на продажу Nemiroff в России, ОПВЗ, возможно, продолжил выпускать продукцию бренда. В настоящее время он занимает 11 место по продажам среди производителей водки в России.

Эксперты считают, что после отмены лицензии Nemiroff и ОПВЗ имели некие договоренности, а судебный иск стал не более чем страховкой рисков. Об этом может говорить тот факт, что компания не потребовала признать всю выпущенную после февраля 2022 года продукцию контрафактом и выплатить материальную компенсацию за нарушение своих прав.

По другой версии, Nemiroff добивается исключительно прекращения продаж своей продукции в России. По мнению экспертов, любое излишнее внимание к украинским компаниям на территории России может обернуться против них.

В начале июля следственное управление СКР по городу Москве объявило в розыск основателя бренда водки «Хортица» украинского предпринимателя Евгения Черняка. В его отношении возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. По версии следствия, он вместе с соучастниками перечислил на счет украинской армии более 500 млн руб. для терактов на территории России. Черняка ищут, двух его соучастников задержали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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