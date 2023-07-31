В Альфа-Банке открыли первый номинальный счет для финансовой платформы, сообщает пресс-служба банка. Как отмечают в Альфа-Банке, финансовые платформы становятся все более популярными среди пользователей, предоставляя возможность пользоваться финансовыми услугами финансовых организаций в онлайн-режиме.

«Для обеспечения безопасности и эффективного управления деньгами бенефициаров и контрагентов платформы обязаны работать через номинальные счета согласно требованиям Федерального закона № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» от 20 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Альфа-Банке, электронная площадка «Ванта», предоставляющая возможность сравнивать и приобретать финансовые услуги от различных финансовых организаций в одном окне, выбрала банк в качестве партнера для открытия номинального счета.

Номинальный счет — это специальный счет, открытый владельцу — оператору финансовой платформы в кредитной организации, соответствующей требованиям законодательства. Он предназначен для совершения определенных операций с денежными средствами, принадлежащих бенефициарам — потребителям финансовых услуг.

«Открытие номинального счета позволит обеспечить дополнительную безопасность и эффективность финансовых сделок для пользователей платформы «Ванта». Банк гарантирует надежное хранение и управление деньгами, а также обеспечивает соблюдение всех требований законодательства», — заявила руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса «Альфа-Банка» Ирина Пономарева.

Ранее сообщалось, что программа лояльности Альфа-Банка для бизнеса «Деньги сверху» победила в двух номинациях национальной премии Loyalty Awards Russia. Она стала лучшей программой лояльности в сегменте B2B, а также получила премию за лучший каталог вознаграждений.