Минсельхоз прокомментировал тенденцию снижения производства мяса птицы

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что тенденция снижения производства мяса птицы в России в 2023 году не наблюдается. Об этом сообщает «Москва 24».

В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие полгода производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,5%, показатель достиг 3,44 млн тонн.

«Тенденции снижения объемов производства в этом году не наблюдается. Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду», – добавили в министерстве.

Там подчеркнули, что по итогам 2023 года ожидается рост показателей в отрасли производства мяса птицы.

До этого в пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что ситуация с ценами на рынке круп в России находится на стабильном уровне, а гречка в этом году стоит на 43% ниже, чем годом ранее.

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