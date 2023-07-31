Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Австрия продолжает покупать газ у России

NYT: Австрия не спешит отказываться от российского газа

close
100%
Depositphotos

Несмотря на отказ ряда европейских стран от российского газа, Австрия продолжает покупать его. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, до спецоперации Вена закупала в Москве 80% от всего импорта газа. В мае этот показатель достиг 50%, в марте он был на уровне 74%.

«Одна из причин отказа Евросоюза ввести санкции против российского газа заключается именно в позиции Австрии и других стран. Они продолжают покупать топливо у РФ», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, Австрия относится к странам, которые из числа европейских наиболее симпатизируют России. Эксперт по климату и энергетике аналитического центра Bruegel Георг Захманн сказал, что сокращение поставок газа от российского «Газпрома» приведет к росту цен на топливо.

В прошлом году Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа на 9% на фоне продолжения спецоперации а Украине, сообщала El País со ссылкой на данные Международной группы импортеров СПГ. Евросоюз в 2022 году нарастил поставки до 14,17 млн тонн, в то время как годом ранее этот показатель составил 12,99 млн тонн. От импорта российского газа в том числе отказались Литва, Финляндия и Болгария.

Ранее во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе в экономике Европы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях