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Цена на курицу в России побила исторический рекорд

Росстат: цена на курицу в России побила исторический рекорд в июле

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В июле средняя цена килограмма куриного мяса достигла 196,93 рубля, что является историческим рекордом. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на данные Росстата.

Согласно статистике ведомства, текущая стоимость курицы гораздо выше показателей прошлого максимума в апреле 2022 года — 190,85 рубля за кг. В июне средняя стоимость курицы составила 193,48 рубля, за месяц она выросла на 6,8%.

По данным аналитической компании Emeat, в магазинах курица продается по более высоким ценам. Так, куриная тушка в июне в рознице стоила в среднем 270 рублей за кг. Диапазон цен довольно обширный — от 200 до 350 рублей за килограмм, рассказала генеральный директор Emeat Любовь Савкина.

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточнил, что курица дорожает из-за роста стоимости компонентов кормовых добавок (например, соевого шрота), расходников и оборудования. По его словам, на этом фоне производители поднимают цены, чтобы маржа позволяла им работать дальше.

По данным Национального союза свиноводов, доля мяса птицы в общем объеме потребления — 44,3%, или почти 35 кг на человека. По этому показателю мясо птицы занимает лидирующие позиции среди основных видов мяса.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 35% россиян в июне заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты.

Ранее Центробанк рассказал об уровне инфляции в России.

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