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В России назвали четыре меры по снижению дефицита на рынке труда

Минтруд РФ назвал четыре меры по снижению дефицита на рынке труда в России

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Для снижения безработицы в России Минтруд РФ сейчас принимает четыре меры, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра труда Елены Мухтияровой членам Российской трехсторонней комиссии. Документ есть в распоряжении редакции.

По данным Росстата, в мае 2023 года численность рабочей силы в стране составляла 75, 8 млн человек, из них безработных было 2,4 млн. Безработица находится на минимальном уровне — 3,2%. В России наблюдается кадровый голод, говорится в статье.

Минтруд борется с ним с помощью ряда мер. Среди них — переобучение сотрудников для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), субсидирование найма безработных, размещение вакансий на государственном портале «Работа в России» и направление на общественные и временные работы безработных и тех, кто находится под угрозой увольнения.

Сейчас на правительственном портале «Работа России» размещено около 1,8 млн вакансий для соискателей, каждая третья из них – в промышленно-производственном секторе, сообщил газете представитель Минтруда. В июне на ресурсе было опубликовано 493 880 предложений для рабочих специальностей и 47 419 для инженеров против 402 812 и 41 672 соответственно годом ранее. Также 91 тыс. человек прошли обучение «по востребованным на локальных рынках труда профессиям», а 91 тыс. — в процессе повышения квалификации. Всего программа рассчитана на 140 тыс. граждан.

Представитель Минтруда отметил, что для субсидирования найма безработных направили заявки 19 тыс. работодателей, по этой схеме уже трудоустроено 30 тыс. работников. Всего их будет 53 тыс., добавил чиновник.

К общественным и временным работам приступили 77 тыс. россиян, а еще 1300 работников ОПК направлены на переобучение.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что меры Минтруда позволяют локализовать проблему кадрового голода, но не решает ее полностью. Ведомство не справится с проблемой в одиночку, нужны комплексные меры, сказали они. Например, целевой набор в вузах должен быть увязан не только с текущими запросами работодателей, но и с перспективами развития экономики и ее будущими потребностями. Также при переезде работникам должны давать жилье и развитую социальную инфраструктуру, сказали они.

28 июля Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала увеличение минимального размера оплаты труда в стране с 1 января 2024 года. Он вырастет на 18,5% до 19 242 рублей.

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