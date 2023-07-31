Британское правительство, несмотря на заявления западных стран о прекращении российской деятельности, не запрещает местным производителям экспортировать в Россию оборудование, важное для добычи российского ископаемого топлива. Об этом пишет газета Times со ссылкой на полученные торговые данные.

Газета приводит пример строительной компании Hill & Smith, которая за 2022 год заявила, что у нее «нет прямых клиентов или поставщиков», но экспортные данные показывают, что одна из дочерних фильм Берgen Pipe Supports (India) Private Limited продолжает поставлять российской ООО «Арктик СПГ 2» трубные опоры, которые устанавливаются на газопроводах.

Представитель Hill & Smith заявил, что компания не имеет прямого контакта с покупателями в России, но также не предоставил официального комментария о торговых взаимоотношениях их дочерней компании с РФ.

Отмечается, что и другие компании, базирующиеся в Великобритании, могут также поставлять в Россию оборудование, необходимое для поддержания ключевых направлений добывающих отраслей. После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины расследует дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков, обойти экономические санкции Киева и стран Запада.

СБУ утверждает, что якобы разоблачила топ-менеджеров банка, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

По данным ведомства, махинации позволили бы выводить средства с Украины и использовать их на территории России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.