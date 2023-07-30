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Власти США согласились продать Австралии атомные подлодки

Конгресс США одобрит продажу атомных подлодок Австралии

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U.S. Naval Sea Systems Command Image/Wikimedia

Американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что конгресс США не станет препятствовать продаже своих атомных подводных лодок (АПЛ) Австралии. Его слова передает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

«Конгресс играет ключевую роль в нашей системе, и мы прорабатываем детали», — указал представитель американской администрации.

Он выразил уверенность в наличии прочной двухпартийной поддержки и готовности конгресса продвигаться вперед в вопросе одобрения продажи атомных подлодок Австралии.

«Я в полной мере ожидаю этого», — резюмировал Блинкен.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон впервые заговорил о поступлении во флот страны АПЛ в 2021 году. По его информации, срок доставки подлодок займет 18 месяцев. Моррисон подчеркнул, что это стало первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS (Альянс США, Великобритании и Австралии).

Ранее Песков высказался по поводу планов AUKUS по созданию атомной подлодки.

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