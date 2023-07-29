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В России подорожают «Kinder-сюрпризы» и Raffaello

Baza: «Kinder-сюрпризы» и Raffaello и Nutella подорожают к осени на 7–8%

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Global Look Press

Конфеты Raffaello, «Kinder Сюрприз», Ferrero Rocher и «Нутелла» уже к осени подорожают на 7–8%. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как сообщает информационный канал, рост цен на продукцию компании Ferrero связан с ростом цен на какао-масло из-за спада курса рубля. Какао-масло компания покупает за рубежом. Сейчас конфеты готовят с маслом, приобретенным по старому курсу.

При этом подчеркивается, что Ferrero не собирается уходить из России и уже планирует бюджет на новый год.

Ранее нутрициолог Кораблева заявила, что конфеты на столе формируют тягу к сладкому у детей.

Для воспитания детей, которые имеют сильную тягу к сладкому и мучному, она порекомендовала придерживаться правила 60/30/10, где в каждом приеме пищи должен присутствовать продукт питания, который любит ребенок (60%), продукт, который он может поесть, а может и не поесть (30%), и новый продукт, который ребенок не ел ранее (10%).

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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