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Срыв российских поставок привел к росту цен на зерно в Анголе на 70%

Посол РФ в Луанде Тараров: санкции Запада привели к росту цен на зерно в Анголе

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Seth Perlman/AP

Российский посол в Луанде Владимир Тараров в интервью «Известиям» заявил, что срыв поставок российского зерна из-за санкций Запада привел к повышению цен этой продукции в Анголе на 70%.

По его словам, срыв поставок сильно повлиял на ангольскую экономику, потому что большую часть зерна они ввозили.

«Они покупали наше зерно, и когда был срыв наших поставок из-за санкций Запада, то у них на 70% подорожало само зерно, потому что они были вынуждены покупать его в других странах», — сказал Тараров.

Также он добавил, что сейчас на все африканские страны оказывается давление, но большая часть населения Анголы поддерживает Россию.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки договорились вместе бороться с санкциями.

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