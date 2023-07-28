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Ксения Юдаева уйдет с поста первого зампреда Банка России

Зампред ЦБ Юдаева станет советником главы Банка России с 1 августа

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года перейдет на должность советника главы Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что Юдаева останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора. Уточняется, что она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. В приоритете при этом будет научно-методологическое обеспечение кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на их основе.

Кроме того, Юдаева будет взаимодействовать с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам, указали в ЦБ.

Юдаева занимала пост первого зампреда ЦБ с сентября 2013 года.

До этого стало известно, что Банк России с 1 октября 2023 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Как сообщали «Известия» торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество — с 2 до 0,3%.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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