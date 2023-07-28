Экономист раскрыл способ накопления крупной суммы при доходе в 30 тысяч рублей

Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц поделился в беседе с «Радио 1» рабочем способе накопления и объяснил, почему люди не умеют откладывать деньги.

Прежде чем понять, можно ли копить, эксперт посоветовал составить свой бюджет на месяц — траты на коммунальные расходы, оплату аренды, дорогу до работы и обратно, питание и прочее. Если, к примеру, его расходы укладываются в 27 тысяч, то оставшиеся 3 тыс. можно копить.

По словам экономиста, если человек зарабатывает 30 тысяч в месяц, то у него должен быть запас в 180 тысяч рублей, чтобы он в течение шести месяцев продержался на случай болезни, поиска работы и др.

Экономист порекомендовал отказаться от банковской карты, снять деньги на следующий день после получения зарплаты, отложить 10% от зарплаты и забыть про них. Деньги также можно класть на депозит и сделать счет пополняемым, но без возможности снятия денег. Это, утверждает Липсиц, поможет избежать искушения забрать сбережения, а небольшим бонусом станут проценты.

Как отмечала финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева, часто людям мешает копить мысль о том, что они откладывают ради накоплений или «черного дня», а мозг такую информацию не воспринимает.

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