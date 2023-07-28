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Минпромторг РФ посоветовал промышленникам отказаться от айфонов в работе

Минпромторг РФ рекомендовал промышленникам отказаться от айфонов в работе

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UniverseIce/Twitter

Минпромторг России рекомендовал промышленным предприятиям страны запретить сотрудникам использовать айфоны в рабочих целях. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на форуме «Россия-Африка» первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

«Уже направили», — рассказал Осьмаков в ответ на вопрос о направлении такой рекомендации в российские промышленные предприятия.

Запрет на использование айфонов для рабочих переписок уже действует в Минпромторге и Минцифры России, а также «Ростехе». Он был введен после сообщений о слежке спецслужб США в России. Такой вывод Федеральная служба безопасности РФ сделала на основе выявленных фактов заражения вредоносным программнм обеспечением нескольких тысяч айфонов в России и других странах. Последние использовали SM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в РФ, уточнили в российской спецслужбе. В Apple опровергли эту информацию.

По информации газеты Financial Times, Министерства финансов и энергетики РФ тоже решили запретить использование айфонов и других устройств Apple в служебных целях.

Ранее сообщалось, что российский Aquarius не сможет быстро заменить айфоны в госкомпаниях.

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