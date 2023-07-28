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Линзы J&J не включат в обновленный перечень параллельного импорта

Минпромторг: линзы J&J не попадут в обновленный перечень параллельного импорта

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Depositphotos

Контактные линзы Johnson & Johnson — бренд Acuvue — не внесут в обновленный список параллельного импорта. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

«Нет, не появятся», — ответил он на вопрос о включении продукции американского производителя в обновленный перечень.

Компания выразила готовность продолжить поставки буквально на следующий день после заявления российского ведомства о внесении бренда в список параллельного импорта. Но бесперебойные поставки — один из главных критериев невнесения продукции в перечень.

По словам Осьмакова. Минпромторг уже определил товары, которые попадают под параллельный импорт. Теперь перечень должны утвердить в Минюсте России.

В конце мая стало известно условие, при котором Johnson & Johnson исключат из параллельного импорта.

В QIWI Банке сообщали, что с 26 июля временно ограничивают для клиентов некоторые операции. Эксперт рассказал расширил санкции против России.

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