Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам стало критически не хватать съемных квартир

Глава «Этажей» Хусаинов: предложение съемных квартир в России снизилось на 50%

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

На рынке арендного жилья в России к концу июля сложился дефицит, ситуация близка к критической. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, за год предложение съемных квартир в крупных городах страны упало на 40-50%. Обычно нехватка съемных квартир наблюдается к сентябрю, уточнил эксперт.

На тренд повлияла нестабильная экономическая ситуация: россияне отказываются от долгосрочных инвестиций, в том числе от покупки квартир, отметил Хусаинов. В то же время арендодателей не устраивает доход от сдачи жилья, добавил он.

»...рост цены квадратного метра на рынке как вторичного, так и первичного жилья и постепенное снижение доступности ипотеки на готовые квартиры. Все больше людей откладывают покупку своего жилья, предпочитая снимать временное», — названы другие причины сокращения предложения арендного жилья в статье.

В то же время растет спрос на аренду квартир в России. Заместитель директора департамента аренды «Этажей» Дарья Хлыстова 25 июля заявила, что россияне более активно интересуются съемным жильем уже с конца июня. При сокращении предложения аренды это приведет к росту средних цен на рынке, допустила она.

Ранее сообщалось, что площадь квартир в новостройках Москвы резко сократилась.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях