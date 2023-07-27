Россиянам стало критически не хватать съемных квартир

На рынке арендного жилья в России к концу июля сложился дефицит, ситуация близка к критической. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, за год предложение съемных квартир в крупных городах страны упало на 40-50%. Обычно нехватка съемных квартир наблюдается к сентябрю, уточнил эксперт.

На тренд повлияла нестабильная экономическая ситуация: россияне отказываются от долгосрочных инвестиций, в том числе от покупки квартир, отметил Хусаинов. В то же время арендодателей не устраивает доход от сдачи жилья, добавил он.

»...рост цены квадратного метра на рынке как вторичного, так и первичного жилья и постепенное снижение доступности ипотеки на готовые квартиры. Все больше людей откладывают покупку своего жилья, предпочитая снимать временное», — названы другие причины сокращения предложения арендного жилья в статье.

В то же время растет спрос на аренду квартир в России. Заместитель директора департамента аренды «Этажей» Дарья Хлыстова 25 июля заявила, что россияне более активно интересуются съемным жильем уже с конца июня. При сокращении предложения аренды это приведет к росту средних цен на рынке, допустила она.

Ранее сообщалось, что площадь квартир в новостройках Москвы резко сократилась.