Сбер стал лидером по POS-обороту

Сбер второй год подряд стал первым в рейтинге банков Европы по POS-обороту, сообщает пресс-служба банка.

Согласно отчету The Nilson Report с рейтингом крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт Европы по POS-обороту за 2022 год, Сбер продемонстрировал самый высокий рост POS-оборота: +80,65 млрд долларов США (+13% к году).

«Наши позиции в европейских рейтингах The Nilson Report стабильны уже несколько лет подряд. Сбер лидирует сразу по нескольким направлениям среди банков Европы. Это еще раз подтверждает популярность безналичных платежей и доказывает удобство наших карточных продуктов для клиентов.», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Кроме того, Сбер лидирует не только в POS-обороте ($425,15 млрд долларов США), но и в общем обороте по картам, который составил 708,55 млрд долларов США за 2022 год.