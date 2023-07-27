В Росавиации назвали условие запуска прямых авиарейсов из РФ в Африку

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что расширение полетов российских авиакомпаний в Африку возможно лишь при наличии гарантий безопасности самолетов, включая исключении арестов самолетов по прибытии. Его слова на сессии в рамках саммита »Россия — Африка» передает ТАСС.

По словам Нерадько, в настоящее время воздушный флот гражданской авиации насчитывает 1,166 тыс. воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. Он отметил, что этого достаточно не только для стабильного обслуживания маршрутов, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе со странами Африки.

«Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также, что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом», — указал Нерадько, отметив, что африканские страны, куда Россия уже выполняет полеты, предоставили соответствующие гарантии.

26 июля заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявлял, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.