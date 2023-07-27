МТС запустила видеоаналитику для ритейлеров

Клиентам «МТС Видеонаблюдение» стали доступны 6 новых детекторов видеоаналитики для подсчета очередей, создания тепловых карт и отслеживания присутствия и отсутствия персонала, сообщает пресс-служба компании.

Подобные функции востребованы, в первую очередь, среди ритейлеров, у которых есть потребность контролировать несколько входов или большую площадь. Руководство магазинов сможет, например, расположить несколько камер в определенном отделе и фиксировать трафик покупателей.

Детекторы присутствия и отсутствия персонала отслеживают время, когда сотрудник открывает офис или магазин утром и закрывает его вечером. Также система фиксирует, когда кто-то из персонала покидает рабочее место в течение дня.

«Видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж – это не просто следование тренду на внедрение искусственного интеллекта. Это эффективный инструмент, позволяющий повысить уровень обслуживания в магазинах и офисах продаж, фиксировать различные нарушения, снизить нагрузку на сотрудников и понять потребности клиентов, а также положительно влияющий на конверсию продаж. Мы видим, что сегодня видеоаналитика становится бенчмарком для ритейлеров и представителей сферы обслуживания», – отметила директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Ксения Хизова.

Также нейросеть создает тепловые карты, фиксирующие скопление покупателей и их перемещения. Таким образом, например, можно узнать самые частые маршруты покупателей в магазинах, наиболее популярные отделы и витрины.