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Росздравнадзор сообщил о снижении доли некачественных препаратов на фармрынке РФ

Глава Росздравнадзора: качество препаратов на фармрынке РФ растет с каждым годом

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Доля некачественных препаратов на российском фармацевтическом рынке снижается в последние годы, качество продукции растет. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

«Если говорить об общей системе контроля, то мы в процентном соотношении с каждым годом видим снижение количества недоброкачественных лекарственных препаратов», — сказала глава ведомства, подчеркнув, что эти данные говорят о том, что качество фармацевтической продукции в РФ повышается с каждым годом.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что общий объем продаж крупнейших фармдистрибьюторов в России за год упал на 11,2%. В целом по России продажи лекарств по итогам января – марта этого года составили 1,45 млрд упаковок общей стоимостью 297 млрд руб.

Ранее российский производитель филлеров заявил о недоверии к отечественным препаратам.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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