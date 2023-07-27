На «Госуслугах» появилась функция «оплатить налоги»

Минцифры РФ сообщило, что физические лица теперь могут подключить опцию оплаты налогов на «Госуслугах». Такая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, при включении извещений на Госуслугах граждане будут получать уведомления о налогах заблаговременно — не позднее чем за 30 дней до срока уплаты налога — и смогут оплатить на сайте или в приложении «Госуслуг» земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество и налог на доходы физических лиц.

Чтобы подключить эту функцию, гражданам следует отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать это заявление с помощью электронной подписи и дождаться уведомления о принятии согласия, на что должно уйти несколько минут.

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