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«Лента» планирует приобрести сеть «Монетка»

«Лента» готовится купить уральскую сеть магазинов «Монетка»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Федеральный ритейлер «Лента», главным акционером которого является «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет переговоры о приобретении уральской сети магазинов «Монетка». Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке ритейла.

По их словам, если «Лента» все же купит екатеринбургские магазины, их названия не изменятся. Кроме того, такое же название могут получить супермаркеты пермской сети «Семья», которую крупный ритейлер приобрел в 2021 году за 2,45 млрд руб.

«Монетка» появилась в Екатеринбурге в 2021 года. В настоящее время сети принадлежит 2,01 тыс. магазинов общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа.

По оценке «Infoline-Аналитики», выручка «Монетки» в 2022 году составила 177,7 млрд руб., что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.

В январе сообщалось, что продажи российского ритейлера «Лента» по итогам 2022 года выросли на 11,1% относительно 2021 года, до 537,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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