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В Дагестане местный житель случайно потерял несколько миллионов рублей

Житель Дербента выронил из машины на улицу восемь миллионов рублей

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Shutterstock

Житель Дербента выронил из машины на улицу восемь миллионов рублей и просит нашедшего деньги вернуть их за вознаграждение, сообщает Telegram-канал Baza.

Невезучего дагестанца зовут Гаджи — он занимается перепродажами телефонов. Инцидент с утерей денег произошел в среду, 26 июля — Гаджи собрал 8 млн 340 тыс. рублей, положил их в дверь машины — а затем, подъезжая к месту встречи, заметил, что деньги пропали.

Гаджи объехал обратно весь свой маршрут, но денег не нашел и решил дать объявление о пропаже. Он предполагает, что деньги выпали в тот момент, когда он в очередной раз выходил из машины.

Бизнесмен обещает отдать нашедшему 340 тыс. рублей, но просит вернуть остальные восемь миллионов.

Ранее россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду.

Мошенникам удалось обмануть жительницу Саратова, отправив ей QR-код и инструкцию по переводу денег.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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