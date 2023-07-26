Цены на рис в мире резко выросли

Биржевые цены на таиландский белый рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе подскочили до максимума за последние три года, дойдя до $572 за тонну. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков Ассоциации экспортеров риса Таиланда.

Таким образом, прирост за последние две недели составил около 7%. При этом эксперты рынка считают, что такая ситуация произошла на фоне запрета властями Индии на вывоз из страны всех видов риса за исключением длиннозернового сорта басмати.

В публикации отметили, что азиатские страны являлись основными покупателями риса из Индии. На фоне запрета стали дорожать и местные сорта. Кроме того, ситуация в Таиланде осложняется из-за сильной засухи, вследствие чего погибла часть урожая.

Аналитики посчитали, что в среднесрочной перспективе цены на рис продолжат расти, так как азиатские и африканские страны будут нуждаться в зарубежных поставках. В свою очередь, это может спровоцировать рост инфляции в регионе и усугубление продовольственного кризиса.

21 июля CNBC, ссылаясь на мнение экспертов, сообщил, что введенный правительством Индии запрет на поставку белого риса, кроме басмати, может спровоцировать увеличение стоимости продуктов на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что в мире стали нарастать угрозы продовольственной безопасности.