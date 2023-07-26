В Турции заявили, что страна преодолела худшую часть экономического кризиса

Турция уже преодолела гиперинфляцию, поэтому наихудшая часть экономического кризиса для страны уже осталась в прошлом. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава турецкого строительного холдинга Ronesans Эрман Ылыджа.

«Турция пережила очень трудные времена на фоне гиперинфляции, землетрясения в феврале, а также проведения президентских и парламентских выборов. В экономическом отношении страна только набирает обороты и начнет снова производить больше», — отметил глава Ronesans.

По его словам, что сейчас постепенно наладились отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. В будущем, вполне возможно, будет развиваться сотрудничество и с западными странами.

Он добавил, что сейчас можно с оптимизмом смотреть на те преобразования, которые проводит министр финансов Мехмет Шимшек, который вновь занял этот пост в начале июня.

17 июля заместитель председателя турецкой партии «Родина», руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу заявил, что Турции необходимо отказаться от расчетов в долларах с Россией и Ираном в торговле энергоресурсами.

Ранее сообщалось, что новый бюджет Турции на 2024 год могут рассчитать с дефицитом в $100 млрд.