Цены на нефть в мире немного снизились

Мировые цены на нефть 26 июля 2023 года снизились на 0,94% на фоне ожидания новостей по данным о запасах в США, которые позволят оценить перспективы спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные торгов и экспертов рынка.

По состоянию на 13.53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,94%, до $82,47 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до $78,88 за баррель.

По словам аналитика UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново, последние данные по запасам в США были удручающими. Сейчас же трейдеры оценили возможность роста ставки Федеральной резервной системой (ФРС), поэтому они и дальше будут наблюдать за рекомендациями регулятора, чтобы понять, как действовать в будущем.

Аналитики посчитали, что запасы нефти в США, скорее всего, сократились на 2,3 млн баррелей. При этом ранее запасы уменьшились на 0,7 млн баррелей, при этом по прогнозам оно было на уровне 2,4 млн баррелей.

28 июня сообщалось, что стоимость барреля нефти североморской марки Brent в ходе торгов опускалась ниже отметки $72 за баррель, что стало минимальным уровнем за последние несколько недель.

Ранее стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель.