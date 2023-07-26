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Продажи алмазов De Beers сократились в июле

Продажи необработанных алмазов De Beers обвалились на 10% в июле

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Depositphotos

Крупнейший в мире производитель алмазов компания De Beers сообщил, что продажи необработанных алмазов по итогам июля сократились на 10%.

По итогам июля продажи алмазов компании составили $410 млрд. Это на 35% меньше, чем годом ранее. За год De Beers проводит десять продаж алмазов, так называемых торговых циклов. Нынешние данные — это предварительные данные по продажам в шестой цикл, длившийся с 10 по 25 июля.

По словам генерального директора De Beers Эла Кука, снижение продаж произошло из-за фактора сезонности и непростой экономической ситуации в мире. Так, участники рынка в перерабатывающем секторе осторожно подходят к покупкам на фоне макроэкономических проблем.

19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что страны Евросоюза могут ввести ограничения на торговлю российскими алмазами. По его словам, необходимо дождаться решений.

Ранее сообщалось, что G7 и ЕС ищут возможности для отслеживания покидающих Россию алмазов.

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