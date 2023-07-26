Иностранцам с российским ВНЖ разрешили выводить замороженные активы

Иностранные граждане с российским видом на жительство (ВНЖ) могут разблокировать замороженные на счетах типа «С» средства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на комментарий от Центробанка.

ЦБ объяснил, что выплаты для иностранцев, постоянно проживающих в стране на основании ВНЖ, осуществляются без использования счетов типа «С». Исключения составляют случаи, когда иностранец переуступил свои требования резиденту или нерезиденту после 1 марта 2022 года. Также в отношении таких иностранцев с российским ВНЖ не действует запрет брокерам на продажу активов по поручениям зарубежных клиентов.

Согласно письму и.о. директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Николая Печелиева, если иностранный гражданин предоставит данные о ВНЖ в России, то учитывать его права на счетах типа «С» не потребуется. Эксперты рынка пояснили, что такой гражданин сможет свободно распоряжаться средствами от российских эмитентов, в том числе переводить их в другие страны. При этом на подобные операции установлен лимит в $1 млн в месяц.

Юристы добавили, что участники рынка неправильно поняли трактовку понятия резидент, полагая, что этот пункт работает только для иностранцев с гражданством РФ. В отличие от налоговых, валютные резиденты не имеют требований по фактическому нахождению на территории страны определенное время в течение года.

В начале июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса заявила, что в регуляторе подготовили почти все необходимое для подачи исков по возврату замороженных российских активов за рубежом, но есть проблемы с адвокатами.

Ранее были подсчитаны доходы от заблокированных активов российских инвесторов.