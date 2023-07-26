Мишустин посетил курорт Сбера на Алтае

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил крупнейший круглогодичный курорт Сбера «Манжерок» в Республике Алтай, председатель правления Сбербанка Герман Греф провел для него экскурсию.

В «Манжероке» председатель правительства намерен провести совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» – крупнейший круглогодичный курорт на Алтае, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года курорт посетили более 560 тысяч гостей.

Сбер активно развивает курорт. Уже предстоящей зимой на его территории появятся новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, сооруженных из массива кедра, а также панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест.

Благодаря нововведениям «Манжерок» претендует на то, чтобы стать одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.

Кроме того, курорт стал крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Алтая.

Ранее президент Путин подшутил над главой Сбербанка.