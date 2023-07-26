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Жителей Польши предупредили о грядущих увольнениях с промпредприятий

BIP: польские промышленные компании готовятся к увольнениям из-за избыточных мощностей

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше зафиксирован значительный избыток мощностей в промышленности на фоне дефицита заказов. Из-за этого многие промышленные компании готовятся к увольнениям, чтобы сэкономить и оптимизировать производство. Об этом пишет Business Insider Polska (BIP).

Самые большие проблемы с дефицитом заказов зафиксированы в следующих отраслях: обработка кожи и меха (73,3%), производство кокса и топлива, энергетика (73,6%), а также металлургическая промышленность (73,7%). Одной из главных проблем для них являются цены на энергоносители.

По данным Главного управления статистики (ГУС), хуже всего оценивают экономическую ситуацию небольшие компании с 10-49 сотрудниками, где показатель оценки общей экономической ситуации предприятий снизился до 20,6 пунктов (по шкале от – 100 до 100). В улучшение ситуации в будущем мало кто верит (-13,7 п.), а большинство компаний планируют увольнения (-7,8 п.).

В публикации указали, что уменьшение иностранных заказов вызывает беспокойство у многих предприятий, однако наиболее выражены тревоги в отрасли изделий из кожи, изделий из дерева и производства мебели.

13 мая Najwyższy CZAS, ссылаясь на данные Центра экономической информации, писал, что финансовое положение жителей Польши резко ухудшилось в 2023 году, а сбережения практически исчезли.

Ранее сообщалось, что Польшу ждет неминуемое банкротство из-за раскрученной спирали популизма.

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