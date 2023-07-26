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Стали известны причины, которые привели к росту цен на крупу

«Ъ»: Ослабевший рубль, конец сезона и рекордный экспорт спровоцировали рост цен на крупу

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. Уже к сентябрю 2023 года оптовые цены на эту продукцию могут вырасти, хотя до этого почти весь год снижались. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мнение аналитиков и участников рынка.

«Оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тыс. руб. до 41 тыс. руб. за тонну. К сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тыс. руб. за тонну и даже превысить этот показатель. Это происходит из-за окончания сезона, девальвации рубля и рекордного экспорта», — отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько во время выступления на конференции «Где маржа».

Эксперты рынка указали на то, что изменения курса рубля и подорожание грузоперевозок влияют на разные категории товаров, в том числе и на гречневую крупу. При этом некоторые специалисты посчитали, что на ценообразование влияет объем и качество урожая, которые еще неочевидны. Кроме того, поставщики круп в торговые сети еще не объявляли об изменении цен, поэтому предварительные прогнозы еще рано делать.

Аналитики добавили, что в прошлом году у многих торговых сетей рентабельность чистой прибыли снизилась с 2,8% до 2,4%, поэтому уже в этом году ресурсов для сдерживания роста цен у участников рынка нет. В Минсельхозе же заявили, что ситуация с ценами на рынке круп стабильна, а посевные площади риса и гречихи превышают прошлогодний показатель.

13 июля доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич заявил, что цены на рис на мировом рынке могут вырасти в два раза, если правительство Индии введет запрет на экспорт всех сортов, кроме басмати.

Ранее поставщики крупы предупредили торговые сети о росте цен на 10–30% из-за неурожая.

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