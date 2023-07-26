В Минфине назвали стоимость полиса обязательного страхования пассажиров такси

В Минфине сообщили, что стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности для таксистов может составить до 5,5 рублей в год. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос сенатора Андрея Кутепова, передает ТАСС.

«По предварительным оценкам Банка России, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси», — говорится в документе, который подписал заместитель министра финансов Павел Кадочников.

Более точная оценка стоимости данного полиса, отмечается в ответе Минфина, может быть получена после проведения расчета тарифных ставок страхования.

В июне Госдума одобрила законопроект об обязательном страховании пассажиров такси.

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