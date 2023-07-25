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Основатель «Додо пиццы» Овчинников назвал нового гендиректора компании

Овчинников заявил, что новым главой Dodo Brands станет экс-франчайзи из Химок Алена Тихова

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Shutterstock

Основатель и глава Dodo Brands (бренды «Додо Пицца», «Дринкит», Doner 42) Федор Овчинников в ходе выступления на ежегодном съезде партнеров Додо, заявил об уходе с должности. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канале Dodo Brands.

Он объявил, что новым CEO Dodo Brands станет экс-франчайзи «Додо Пиццы» в Химках Алена Тихова, которая помогала компании выйти на рынок США.

«Я не собираюсь продавать акции. Я буду с компанией, мне важно ее будущее. Я останусь в совете директоров. Отсутствие операционной нагрузки позволит мне принести больше ценности в стратегии долгосрочного развития компании», — отметил Овчинников.

Тихова должна вступить в должность с 1 января 2024 года и сфокусироваться на развитии компании в Дубае.

До этого сообщалось, что основатель российской сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» Федор Овчинников в июне 2022 года перестал быть контролирующим акционером (доля в 75% и более) Dodo International Group Limited — юридического лица «Додо Пиццы» в Великобритании.

Ранее в честь выхода новых «Черепашек-ниндзя» появился необычный гаджет с запахом пиццы.

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