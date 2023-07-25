Альфа-Банк запустил первого бота с применением ИИ для бизнеса в Telegram

Альфа-Банк запустил первого бота для бизнеса в Telegram с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.

Бизнес-бот Боби от Альфа-Банка с интегрированными нейросетями поможет предпринимателям решить повседневные задачи, проанализировать рынок, придумать название бренда и логотип. Также бот имеет возможность голосового управления.

«Мы рады представить решение, которое делает технологии искусственного интеллекта доступными для предпринимателей. Бот поможет улучшить качество и скорость бизнес- процессов. Мы убеждены, что наша новинка поможет предпринимательскому сообществу и деловым людям дать новый импульс своей деятельности. Применение нейросетей – это новая эра в развитии бизнеса, которую можно начать прямо сейчас», — отметила руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Чат-бот работает в режиме тестирования, а доступ к нему можно получить по приглашению через Telegram.

Ранее сообщалось, что Альфа-Онлайн возглавил рейтинг лучших мобильных банков.