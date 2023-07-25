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Экономист назвал две причины увеличения объемов кредитов россиян

Экономист Хазанов: рост объемов кредитования в России можно связать с усилением покупательской активности

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Depositphotos

Увеличение объемов кредитов и займов у россиян можно объяснить двумя факторами, один из которых — небольшое усиление покупательской активности. Об этом «Общественной службе новостей» сказал экономист Леонид Хазанов.

Он пояснил, что на эти средства люди покупают квартиры, автомобили или бытовую технику.

«А с другой стороны, это связано с тем, что на фоне отсутствия или слабого роста доходов россиянам необходимо удовлетворять свои базовые потребности. Поэтому получается такая двойственная картина», — продолжил эксперт.

Хазанов уточнил, что жители России берут кредиты для того, чтобы достичь приемлемого уровня жизни. Однако эта ситуация может обернуться неприятностями, потому что значительная часть кредитов будет просрочена, считает он.

«Люди не смогут их вовремя заплатить. Можно тогда ожидать увеличения числа самобанкротств. Но долги никуда не исчезнут. Если человек, у которого низкая зарплата, берет постоянно займы и кредиты, рано или поздно он не сможет по ним расплачиваться», — заключил экономист.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка России Александр Данилов до этого сообщил, что Банк России обеспокоен высокими темпами роста розничного кредитования.

Ранее юрист, основатель компании «Мое Право» Егор Иванов объяснил, что будет с человеком, который не платит по кредиту.

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