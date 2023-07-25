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Россия запретила импорт рыбы из недружественных стран

Правительство ввело запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран

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Министерство экономического развития России сообщило о том, что кабмин ввел запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщает ТАСС

«По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции», — указано в сообщении.

Кроме возможности расширить ассортимент товаров, отечественные производители также получат возможность предоставить новые рабочие места.

Ранее стали известны возможные последствия запрета на экспорт риса из Индии.

13 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на отраслевые источники, сообщило, что в Индии захотели ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса, кроме басмати. Такой мерой власти хотят сдержать рост цен на рис внутри страны.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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